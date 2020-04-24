مسؤول روسي: لن يكون سهلاً على أميركا منافسة روسيا بسوق التكنولوجيا النووية

أشار مندوب ​روسيا​ الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا ​ميخائيل أوليانوف​، إلى أنه "لن يكون من السهل على ​الولايات المتحدة​ منافسة روسيا في سوق ​التكنولوجيا النووية​".

وأوضح أوليانوف، "فليجربوا، ولكن هذا ليس بالأمر السهل، وذلك مع مراعاة أن "روسآتوم" تقدم مجموعة شاملة من المقترحات لجميع مراحل دورة الوقود النووي. وبالإضافة إلى ذلك، تقدم روسيا شروطًا مالية مرنة لتنفيذ هذه العقود الواسعة النطاق".

كما شدد على أن "الخطط الأميركية لطرد روسيا من أسواق التكنولوجيا النووية تبدو غريبة"، منوّهاً بأنه "من وجهة نظر سياسية، تبدو صياغة مثل هذه المهام على الأقل غريبة وتشير إلى أن صناعة الطاقة الأميركية لم تدرك بعد الحقائق الجديدة في ضوء انتشار ​فيروس كورونا​، والذي يتطلب في رأيي التركيز على التعاون وليس على المنافسة الشرسة".