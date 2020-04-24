المرصد السوري: تركيا أوقفت تمويل "فيلق الرحمن" بعد رفضه الذهاب للقنال بليبيا

أشار ​المرصد السوري لحقوق الإنسان​، نقلاً عن مصادر وصفها بالموثوقة، إلى أن "​تركيا​ أوقفت تمويل فصيل "​فيلق الرحمن​" وغالبية مقاتليه من الغوطة الشرقية ومحافظة حمص، بعد رفضه إرسال عناصره إلى ​ليبيا​".

ولفتت المصادر إلى أن "إيقاف تمويل الفيلق جاء على خلفية طلب "​الجيش الوطني​" منه تقديم قائمة بأسماء مقاتلين لإرسالهم للقتال إلى جانب حكومة "الوفاق الوطني" في ليبيا بأوامر تركية، وبعد تملص قياديي الفيلق من إعداد القوائم، كان الرد من قبل "الجيش الوطن" بإيقاف توزيع الرواتب منذُ نحو شهرين على "فيلق الرحمن"، وتخفيض المخصصات المقدمة له من طعام وذخائر".