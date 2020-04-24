الصحة العالمية تطلق مبادرة لتسريع وتيرة انتاج اللقاحات والعلاجات لكورونا

أعلنت ​منظمة الصحة العالمية​ إطلاق مبادرة لتسريع وتيرة انتاج اللقاحات والعلاجات ضد ​فيروس كورونا​ المستجد "​كوفيد 19​".

بالتوازي، لفت فرع المنظمة الإقليمي لإفريقيا، إلى أن "عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في القارة الإفريقية، تجاوز الـ 27 ألف حالة، توازياً مع وفاة أكثر من ألف ومئتي مصاب، وتماثل 7 آلاف شخص للشفاء".

وأوضحت المنظمة أن "جمهورية جنوب إفريقيا تأتي في المركز الأول من حيث عدد الإصابات (3953)، تليها مصر (3659)، والمغرب (3537) والجزائر (3007) والكاميرون (1401)"، مؤكدةً أن "الجزائر تتصدر دول القارة من حيث عدد الوفيات بكورونا، حيث سجلت 407 حالات، وتأتي مصر في المركز الثاني (276)، ثم المغرب (151)، وجنوب إفريقيا (75)".