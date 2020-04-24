أعلنت منظمة الصحة العالمية إطلاق مبادرة لتسريع وتيرة انتاج اللقاحات والعلاجات ضد فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".
بالتوازي، لفت فرع المنظمة الإقليمي لإفريقيا، إلى أن "عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في القارة الإفريقية، تجاوز الـ 27 ألف حالة، توازياً مع وفاة أكثر من ألف ومئتي مصاب، وتماثل 7 آلاف شخص للشفاء".
وأوضحت المنظمة أن "جمهورية جنوب إفريقيا تأتي في المركز الأول من حيث عدد الإصابات (3953)، تليها مصر (3659)، والمغرب (3537) والجزائر (3007) والكاميرون (1401)"، مؤكدةً أن "الجزائر تتصدر دول القارة من حيث عدد الوفيات بكورونا، حيث سجلت 407 حالات، وتأتي مصر في المركز الثاني (276)، ثم المغرب (151)، وجنوب إفريقيا (75)".
كانت هذه تفاصيل خبر الصحة العالمية تطلق مبادرة لتسريع وتيرة انتاج اللقاحات والعلاجات لكورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.