الصحة القطرية: 761 إصابة جديدة بفيروس كورونا و59 حالة شفاء

أعلنت وزارة الصحة القطرية ارتفاع حصيلة الإصابات الجديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" في قطر إلى 8525 إصابة منها 7706 حالة نشطة، بعد تسجيل 761 إصابة جديدة.
وشددت الوزارة على أن "البلاد لم تسجل وفيات جديدة ناجمة عن كورونا خلال الساعات الـ 24 الأخيرة، ولا تزال حصيلة ضحايا الوباء عند مستوى 10 وفيات".
كما نوّهت بأن "59 مريضًا تماثل للشفاء من فيروس كورونا خلال اليوم الأخير، ليصبح بالتالي مجموع المتعافين 809 أشخاص"، لافتةً إلى أن "2431 شخصًا خضعوا لفحص كورونا، ليتجاوز العدد الإجمالي 75.8 ألف شخص".
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