وزير الخارجية الأردني: ضم وادي الأردن والمستوطنات بفلسطين سيقتل حل الدولتين

شدد ​وزير الخارجية​ ​الأردن​ي أيمن الصفدي ونظيره ال​فلسطين​ي رياض المالكي، على "استمرار العمل المشترك بين الدولتين، والتعاون والتنسيق مع الأشقاء والأصدقاء في ​المجتمع الدولي​ لتحقيق السلام الشامل والعادل على أساس حل الدولتين، الذي يضمن تجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها ​القدس الشرقية​ وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية".

وأكد الوزيران على ضرورة "تحرك المجتمع الدولي للحؤول دون قيام ​إسرائيل​ بضم أراض فلسطينية"، محذرين من أن "قيام إسرائيل بضم وادي الأردن والمستوطنات في فلسطين سيقتل حل الدولتين وبالتالي سيقوض جميع فرص تحقيق السلام".

كما طالبوا "المجتمع الدولي بالعمل من أجل إطلاق مفاوضات جادة وفاعلة ومباشرة لتحقيق السلام العادل وفق المرجعيات المعتمدة".