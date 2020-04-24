"ديتول" تحذر من استخدام موادها المطهرة في علاج كورونا كما ألمح ترامب

حذر المسؤول في الشركة المصنعة لمنظفات "ديتول" و"لايسول"، ريكيت بنكسير، "من استخدام موادهم المطهرة في العلاج من فيروس كورونا، بعد أن ألمح الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى إمكانية محاربة العدوى بهذه المواد".
وشدد بنكيسر على أنه "لا يجب تحت أي ظرف إدخال منتجاتنا المطهرة إلى جسم الإنسان، سواء عن طريق الحقن أو البلع أو أي طريقة أخرى".
وكان الرئيس الأميركي دوتالد ترامب أشار، خلال مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض، إلى أن "فكرة حقن مرضى "كوفيد 19" بمواد التطهير تبدو مثيرة للاهتمام بالنسبة لي".
واقترح ترامب أيضا "تعريض الجسم للتأثيرات القوية للأشعة فوق البنفسجية أو ببساطة لضوء قوي للغاية"، بهدف علاج مرضى الفيروس.
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