غوتيرس: هزيمة الوباء تتطلب أقصى جهود في التاريخ على صعيد الصحة العامة

اعتبر أمين عام الأمم المتحدة انطونيو غوتيرس أن "هزيمة وباء كورونا تتطلب أقصى جهود في التاريخ على صعيد الصحة العامة".
وفي وقت سابق، لفت غوتيريس الى ان لقاحاً آمناً وفعالاً وحده، يسمح للعالم بالشعور بعودة الحياة إلى طبيعتها، آملاً أن يتوفر قبل نهاية العام.
وأوضح غوتيريس في مؤتمر عبر تقنية الفيديو شاركت فيه حوالي 50 دولة أفريقية أعضاء في المنظمة أن لقاحاً مماثلاً "سينقذ ملايين الأرواح ومليارات لا تحصى من الدولارات".
وأضاف "نحتاج إلى جهود طموحة لضمان نهج منسق ومتكامل لاعتماد السرعة القصوى وإتاحة هذا اللقاح على الصعيد للجميع بحلول نهاية العام الجاري".
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