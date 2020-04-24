الصحة الهولندية تؤكد تسجيل 806 إصابات جديد بكورونا و112 حالة وفاة

أعلنت السلطات الصحية في ​هولندا​، تسجيل 112 وفاة جراء الإصابة ب​فيروس كورونا​ المستجد "​كوفيد 19​"، ليرتفع إجمالي عدد الوفيات بالفيروس في البلاد إلى 4289 شخصاً.

وأفادت الوزارة بأنه تم تسجيل 806 إصابات جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ 24 الأخيرة، ما يرفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 36535 حالة.

من جهته، أشار رئيس الوزراء الهولندي ​مارك روته​، في وقت سابق إلى أن "ملاحظة انتشار بطيء ومطمئن لفيروس كورونا المستجد، سيسمح للمدارس الابتدائية ومراكز الرعاية النهارية بإعادة فتح أبوابها في شهر أيار"، موضحاً أن "تخفيف القيود وإن كان محدوداً، إلا أنه ضروري لمنع إعادة تفشي الفيروس".