سقراء "الناتو" يدعون "طالبان" إلى خفض العنف والانضمام لمحادثات السلام

دعا سفراء حلف شمال الأطلسي "الناتو"، مقاتلي حركة "طالبان" الأفغانية إلى "خفض العنف والانضمام إلى محادثات السلام"، مشددين على ضرورة "الإسراع بإطلاق سراح السجناء".
ولفت السفراء، في بيان حول جهود السلام، إلى أن "المستوى الحالي للعنف الذي تسببه طالبان غير مقبول"، مرحبين "بتشكيل فريق تفاوضي شامل لتمثيل جمهورية أفغانستان الإسلامية".
كما دعوا الحركة "للدخول في مفاوضات دون مزيد من التأخير مع هذا الفريق، وهو ما يعتبر عنصرًا رئيسيًا من بنود الاتفاق بين الولايات المتحدة والحركة".
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