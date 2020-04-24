السلطات الإسرائيلية تقرر إعادة فتح المتاجر وصالونات الحلاقة

أصدرت ​الحكومة الإسرائيلية​ قراراً يقضي بفتح متاجر الشوارع وصالونات الحلاقة ابتداءً من يوم الأحد، مع مراعاة إجراءات السلامة، في إطار تخفيف القيود المفروضة بهدف مكافحة تفشي ​فيروس كورونا​ المستجد "​كوفيد 19​".

وسمحت الحكومة في القرار "بتواجد 6 أشخاص فقط في متجر أو صالون مساحتة 75 مترًا، في حين يمكن تواجد 8 أشخاص فقط إذا كانت المساحة فوق 100 متر"، مشددةً على ضرورة "ارتداء الكمامات الواقية من سن السابعة فصاعدًا".

من جهتها، أكدت ​وزارة الصحة​ ورئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، أن "الكمامات موجودة في وعي الجمهور على أي حال، ونحن بحاجة إليها لمواصلة تخفيف القيود".