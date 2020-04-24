السلطات الإسرائيلية تقرر إعادة فتح المتاجر وصالونات الحلاقة

أصدرت الحكومة الإسرائيلية قراراً يقضي بفتح متاجر الشوارع وصالونات الحلاقة ابتداءً من يوم الأحد، مع مراعاة إجراءات السلامة، في إطار تخفيف القيود المفروضة بهدف مكافحة تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".
وسمحت الحكومة في القرار "بتواجد 6 أشخاص فقط في متجر أو صالون مساحتة 75 مترًا، في حين يمكن تواجد 8 أشخاص فقط إذا كانت المساحة فوق 100 متر"، مشددةً على ضرورة "ارتداء الكمامات الواقية من سن السابعة فصاعدًا".
من جهتها، أكدت وزارة الصحة ورئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، أن "الكمامات موجودة في وعي الجمهور على أي حال، ونحن بحاجة إليها لمواصلة تخفيف القيود".
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