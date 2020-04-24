شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانى يطالب بزيادة المخصصات المالية لصيانة محطات مياه الشرب والصرف الصحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالب النائب معتز محمود، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، بزيادة الاعتمادات المالية المخصصة لأعمال صيانة محطات مياه الشرب والصرف الصحى، بمشروع الموازنة العامة للعام المالى الجديد، مؤكدا أن هذا الأمر من أبرز الموضوعات الخاصة بموازنة الوزارة، ولابد من إعادة النظر فى الاعتمادات المالية التى يتم تخصيصها لهذا البند.

وأوضح عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن المبالغ المالية التى يتم رصدها لعمل صيانة للمحطات تكون غير كافية لعمل صيانة بشكل شامل لكافة المحطات، خاصة وان هناك محطات متهالكة وأخرى لم يتم عمل صيانة لها منذ فترة طويلة، مما ينعكس على القدرة الإنتاجية وطاقة هذه المحطات التى قد تعمل بـ25% من طاقتها، وهذا الأمر يعد عدم استفادة من الطاقة الإنتاجية الكلية لهذه المحطات.

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وحذر عضو اللجنة، من عدم إجراء الصيانة اللازمة للمحطات، مؤكدا أن هذا الأمر ينعكس على مزيد من التكلفة المالية فى المستقبل، ومعاناة المواطنين، حيث إن هذه المحطات تصل لدرجة التهالك، وهذا ما يعنى تخصيص مبالغ باهظة لإعادة هذه المحطات لعملها مرة أخرى، بالإضافة للضرر الواقع على المواطنين، حيث تكلف الخزانة العامة للدولة مبالغ كبيرة، مؤكدا انه فى حال الحرص على إجراء صيانة بشكل دوري لجميع المحطات على أن يكون هناك حصر شامل لجميع المحطات للوقوف عليها، ومن ثم يتم عمل الصيانة وفقا الأشد احتياجا.

وأكد عضو مجلس النواب، أن زيادة الاعتمادات المالية المخصصة لصيانة محطات الشرب والصرف الصحى لا يقل أهمية عن أي بند آخر فى الموازنة العامة، خاصة وأن الأمر يتعلق بشق خدمى، وفى نفس الوقت يهدف للحفاظ على المال العام.