شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الرحيم على: تنمية سيناء ملحمة وطنية أدارتها الدولة بامتياز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور عبد الرحيم، عضو مجلس النواب، ورئيس مجلسى إدارة وتحرير البوابة نيوز: إن الدولة بكل أجهزتها بذلت فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى، جهودا عظيمة لتنمية وتعمير سيناء.

وقال النائب، فى بيان له، منذ قليل، تزامنا مع احتفالات الشعب المصرى والعربى، بالذكرى الـ 38 لتحرير سيناء: إن قواتنا المسلحة الباسلة تخوض معركة الوطن والعالم كله، ضد الإرهاب والجماعات المتطرفة، وتحقق عليهم الانتصارات الكبرى، مثلما حدث فى حرب السادس من أكتوبر المجيدة، وهى فى نفس الوقت تخوض معركة أخرى، وهى معركة التنمية والعمران لأرض الفيروز، بالتعاون مع مؤسسات الدولة المختلفة.

وأضاف أنه لأول مرة فى التاريخ المصرى، يتم ضخ كل هذه المليارات من الجنيهات، لتنمية سيناء بشكل علمى ومدروس، ما يمثل ملحمة وطنية كبرى، ونال إعجاب العالم.