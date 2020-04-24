العراق: إجراءات حازمة للعائدين من البلدان عالية الإصابة بكورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - بغداد - أ ش أ

كشفت خلية الأزمة في العراق، اليوم الجمعة، عن إجراءات وقائية حازمة تتبع مع العراقيين العائدين من البلدان عالية الإصابة بفيروس "كورونا".

وقال وكيل وزير الصحة وعضو خلية الأزمة جاسم الفلاحي - وفقًا لقناة السومرية نيوز الإخبارية - إن "وزارة الصحة اتخذت إجراءات وقائية حازمة على جميع العائدين إلى العراق خاصة القادمين من البلدان عالية الإصابة والمصنفة بفئة (أ)"، لافتًا إلى أن "هذه الإجراءات تبدأ بالحجر الصحي وإجراء الفحوصات والتدابير الموجودة وعدم التهاون أو التساهل الذي من الممكن أن يؤدي الى عواقب وخيمة".

وأضاف الفلاحي أن "التحدي الكبير الذي يواجه خلية الأزمة يتعلق بعودة العراقيين العالقين في الخارج في أكثر من بلد وخاصة القادمين من بلدان عالية الإصابات الوبائية خاصة من أمريكا وأوروبا"، مبينًا أن "خلية الأزمة لا تستطيع منع أي عراقي من العودة الى بلده خاصة العالقين الذين يواجهون ظروفًا صعبة، بعض منهم ذهب لغرض العلاج والبعض الآخر لغرض الدراسة وتقطعت بهم السبل".

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وأوضح أن "هناك سلالات مختلفة من فيروس (كورونا) وأن شراسته تختلف من منطقة إلى أخرى"، مبينًا أنه "ومنذ ظهور فيروس كورونا في ووهان الصينية تعرض إلى ثلاث تحولات جينية، ما تسبب بزيادة في عدد الإصابات والوفيات في العديد من دول العالم".

وفي سياق متصل، أعلنت صحة دهوك، اليوم الجمعة، عن تسجيل إصابتين جديدتين بكورونا في المحافظة، وبالتالي يكون الإجمالي 18 حالة".

وتشهد بغداد والمحافظات حظرًا جزئيًا للتجوال منذ 17 مارس الماضي ضمن إجراءات الحكومة في مواجهة فيروس "كورونا".