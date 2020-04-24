اخبار العالم

نقل 10 مصابين بفيروس كورونا من مستشفى الداخلة إلى إسنا في الأقصر

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

محمد اسماعيل - القاهرة - الوادي الجديد – محمد الباريسي:

نقلت سيارات مرفق إسعاف الوادي الجديد، اليوم الجمعة، 10 حالات لممرضين أصيبوا بفيروس كورنا المستجد من طاقم تمريض مستشفى الداخلة العام، إلى مستشفى عزل إسنا في الأقصر وسط إجراءات وقائية مشددة.

بذلك يصبح عدد الحالات الإيجابية حتى الآن بالوادي الجديد ١٣ حالة منهم ١٠ حالات جرى تحويلهم صباح اليوم لمستشفي العزل و٣ حالات بمستشفي أبو تيج وحالتهم مستقرة ومن المنتظر نقلهم لأحد أماكن العزل خارج المستشفى بعد تحسن حالتهم.

أكد بيان صادر عن محافظ الوادي الجديد، اللواء محمد الزملوط، أن محل إقامة هذه الحالات موزع على مدينة "موط" بواقع 8 حالات، وحالة واحدة في كل من (الراشدة - أسمنت - القصر - الشيخ والي - غرب الموهوب).

وقال محافظ الوادي الجديد، في بيان له، إن إجمالي حالات الوفاة حتى الآن حالة واحدة لسيدة تبلغ من العمر ٧١ عامًا من مدينة موط، وجرى التعامل معها وفقًا لبروتوكول وزارة الصحة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر نقل 10 مصابين بفيروس كورونا من مستشفى الداخلة إلى إسنا في الأقصر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا