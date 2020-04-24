نقل 10 مصابين بفيروس كورونا من مستشفى الداخلة إلى إسنا في الأقصر

محمد اسماعيل - القاهرة - الوادي الجديد – محمد الباريسي:
نقلت سيارات مرفق إسعاف الوادي الجديد، اليوم الجمعة، 10 حالات لممرضين أصيبوا بفيروس كورنا المستجد من طاقم تمريض مستشفى الداخلة العام، إلى مستشفى عزل إسنا في الأقصر وسط إجراءات وقائية مشددة.
بذلك يصبح عدد الحالات الإيجابية حتى الآن بالوادي الجديد ١٣ حالة منهم ١٠ حالات جرى تحويلهم صباح اليوم لمستشفي العزل و٣ حالات بمستشفي أبو تيج وحالتهم مستقرة ومن المنتظر نقلهم لأحد أماكن العزل خارج المستشفى بعد تحسن حالتهم.
أكد بيان صادر عن محافظ الوادي الجديد، اللواء محمد الزملوط، أن محل إقامة هذه الحالات موزع على مدينة "موط" بواقع 8 حالات، وحالة واحدة في كل من (الراشدة - أسمنت - القصر - الشيخ والي - غرب الموهوب).
وقال محافظ الوادي الجديد، في بيان له، إن إجمالي حالات الوفاة حتى الآن حالة واحدة لسيدة تبلغ من العمر ٧١ عامًا من مدينة موط، وجرى التعامل معها وفقًا لبروتوكول وزارة الصحة.
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