محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:
للعام الثاني على التوالي، وضعت مديرية أمن الجيزة تحت إشراف اللواء طارق مرزوق مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، مدفع رمضان الأثري في ميدان النهضة.
ويأتي وضع مدفع رمضان في ميدان النهضة تنفيذا لاستراتيجية وزارة الداخلية التي تهدف في أحد محاورها إلى المشاركة المجتمعية.
بدورهم، قدم مدير أمن الجيزة وقيادات المديرية التهنئة لأهالي المحافظة والشعب المصري بحلول شهر رمضان المعظم.
كانت هذه تفاصيل خبر للعام الثاني على التوالي.. مدفع رمضان الأثري يُزين ميدان النهضة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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