الداخلية تُزيل التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بـ 11محافظة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران: واصلت أجهزة وزارة الداخلية بمعاونة الأجهزة الإدارية بمختلف المحافظات تفعيل ضوابط تنفيذ قرارات الإزالة على كافة التعديات الواقعة على الرقعة الزراعية وأملاك الدولة ومنافع الرى والصرف ومجرى نهر النيل والتصدي لمحاولات البعض لاستغلال فترات حظر تحرك المواطنين لارتكاب تلك المخالفات. وقد أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تأمين تنفيذ قرارات الإزالة بـ 11 محافظة وأبرزهم مديرية أمن أسيوط حيث تأمين تنفيذ 25 قرار إزالة تعديات متنوعة، وفي سوهاج تم تنفيذ 56 قرار إزالة تعديات متنوعة على أراضي زراعية وأراضي أملاك الدولة. جرى اتخاذ الإجراءات اللازمة وباشرت النيابة التحقيق.

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