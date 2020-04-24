الصحة العالمية: إصابات كورونا في إفريقيا تتجاوز 27 ألفًا.. وأعلى الوفيات في الجزائر

أعلنت منظمة الصحة العالمية، أن عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا "كوفيد-19" في القارة الإفريقية، قد تجاوز 27 ألف حالة، فيما تسببت العدوى بوفاة أكثر من ألف ومائتي مصاب وفقا لموقع روسيا اليوم.
وكتب الفرع الإقليمي لإفريقيا بالمنظمة على "تويتر" اليوم الجمعة، أنه تم تسجيلأكثر من 27 ألف حالة إصابة بفيروس "كوروفيد-19" حتى اليوم، تماثل أكثر من 7 آلاف منها للشفاء، في وقت سجلت فيه 1200 حالة وفاة".
وحسب إحصائية الصحة العالمية، تأتي جمهورية جنوب إفريقيا فيالمركز الأول من حيث عدد الإصابات (3953)، تليها مصر (3659)، والمغرب (3537) والجزائر (3007) والكاميرون (1401).
وتتصدر الجزائر دول القارة في عدد الوفيات بكورونا، حيث سجلت 407 حالات، وتأتي مصر في المركز الثاني (276)، ثم المغرب (151)، وجنوب إفريقيا (75).
وعلى الصعيد العالمي، تجاوز عدد المصابين بالفيروس مليونين وخمسمائة ألف شخص، توفي منهم أكثر من 175 ألفا.
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