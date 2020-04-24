لبنان.. المجلس الأعلى للدفاع يوصي بتمديد التعبئة العامة أسبوعين إضافيين

أوصى المجلس الأعلى للدفاع في لبنان بتمديد التعبئة العامة لمدة أسبوعين إضافيين، على أن تترافق مع تخفيف الإجراءات تباعًا في بعض القطاعات، وفقًا لموقع روسيا اليوم.
وبحث المجلس التوصية الصادرة عن اللجنة المعنية بمتابعة إجراءات الوقاية من فيروس كورونا، والتي قضت بتمديد إعلان التعبئة لمدة أسبوعين أي لغاية 10 مايو المقبل، على أن تتم المباشرة بتحديد النشاطاتالاقتصادية التي يمكن أن تعاود العمل تدريجيًا.
وطلب المجلس الأعلى للدفاع من الأجهزة العسكرية والأمنية كافة التشدد ردعيا، في قمع المخالفات بما يؤدي إلى عدم تفشي الفيروس وانتشاره.
وأكد رئيس الحكومة حسان دياب خلال الاجتماع أن نجاح الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لا يعني أن الوباء قد
بدوره أكد وزير الصحة حمد حسن استمرار رفع الجهوزية في القطاع الصحي، لافتا إلى الحاجة لتزويد المستشفيات بالتجهيزات اللازمة والإبقاء على إجراء الفحوصات الدورية ليصل عددها إلى 75 ألف فحص.
وفرضت الحكومة اللبنانية التعبئة العامة في البلاد في إطار المساعي لاحتواء تفشي فيروس كورونا في البلاد.
وأعلنت وزارة الصحة العامة اليوم الجمعة، تسجيل 6 إصابات جديدة بفيروس كورونا ما يرفع العدد الإجمالي للإصابات في البلاد إلى 696، بينما استقر عدد الوفيات عند 22.
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