الناتو يدعو طالبان إلى خفض العنف والانضمام لمحادثات السلام

دعا حلف شمال الأطلسي اليوم الجمعة، مقاتلي حركة "طالبان" الأفغانية إلى خفض العنف والانضمام إلى محادثات السلام، قائلا إنه "ينبغي الإسراع بإطلاق سراح السجناء" وفقا لموقع روسيا اليوم.
وقال سفراء دول الحلف في بيان حول جهود السلام، إن"المستوى الحالي للعنف الذي تسببه طالبان غير مقبول... نرحب بتشكيل فريق تفاوضي شامل لتمثيل جمهورية أفغانستان الإسلامية".
وأضاف البيان: "ندعو طالبان للدخول في مفاوضات دون مزيد من التأخير مع هذاالفريق وهو ما يعتبر عنصرا رئيسيا من بنود الاتفاق بين الولايات المتحدة والحركة".
ورفضت الحركة دعوة الحكومة الأفغانية لوقف إطلاق النار خلال شهر رمضان، مما أثار مخاوف بشأن عملية السلام، بعد أن توصلت "طالبان" والولايات المتحدة إلى اتفاق في فبراير الماضي بشأن انسحاب القوات الأجنبية التي تقودها أمريكا من البلاد.
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