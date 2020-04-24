السعودية..6 وفيات جديدة بكورونا وحصيلة الإصابات تتجاوز الـ15 ألفًا

سجلت السلطات الصحية السعودية خلال الساعات الـ24 الماضية 1172 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، ما يمثل ارتفاعًا طفيفًا مقارنة مع معدلات اليوم السابق، وفقًا لموقع روسيا اليوم. أكدت وزارة الصحة السعودية اليوم الجمعة في تقريرها اليومي بشأن مستجدات تفشي كورونا أن إجمالي عدد الإصابات بالفيروس في المملكة أصبح بذلك 15102. الجمعة في تقريرها اليومي بشأن مستجدات تفشي كورونا أن إجمالي عدد الإصابات بالفيروس في المملكة أصبح بذلك 15102. Advertisements وأعلنت الوزارة عن ست وفيات جديدة ناجمة عن الفيروس التاجي، لترتفع حصيلة ضحايا الوباء إلى 127 شخصا. عن الفيروس التاجي، لترتفع حصيلة ضحايا الوباء إلى 127 شخصا. وسجلت خلال اليوم الأخير في المملكة 124 حالة شفاء جديدة من كورونا، ليبلغ مجموع المتعافين 2049 شخصا. وتعود معظم الإصابات الجديدة في السعودية إلى المدينة المنورة (272) ومكة المكرمة (242) وجدة (210) والرياض (131).

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