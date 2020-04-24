المغرب.. 124 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة المغربية، اليوم الجمعة، عن تسجيل 124 إصابة جديدة بفيروس كورونا في البلاد، ما يرفع العدد الإجمالي إلى 3692.
ولفتت الوزارة إلى أنه لم يتم تسجيل أي حالة وفاة، وبالتالي فقد استقر العدد الإجمالي للوفيات جراء الفيروس عند 155.
أما عدد المتعافين فبلغ 478 في وقت تم فيه استبعاد 19124 حالة بعد تحليل مخبري سلبي.
وكانت وزارة الصحة المغربية أعلنت أمس الخميس، تسجيل 122 إصابة بفيروس كورونا المستجد، و6 حالات وفاة جديدة.
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