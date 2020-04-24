تايوان تسجل إصابة جديدة بكورونا بسفينة تابعة للبحرية

ذكرت تايوان اليوم الجمعة أنه من الممكن احتواء الإصابات بفيروس كورونا المستجد من سفينة تابعة للبحرية، بعد الإعلان عن حالة مؤكدة جديدة فقط اليوم الجمعة.
وبتلك الحالة، يرتفع إجمالي الحالات من السفينة إلى 30 حالة، طبقا لما ذكره مركز القيادة المركزي لمكافحة الأوبئة.
وتبين إصابة أفراد الطاقم بالفيروس، بعد أيام من نزولهم من السفينة في 15 إبريل الجاري،والكشف عن أكبر مجموعة من الإصابات في تايوان.
وكان هؤلاء الأشخاص على متن أسطول تابع للبحرية يضم ثلاث سفن، انطلق في 21فبراير ورسى في جزيرة بالاو بمنطقة ميكرونيزيان غرب
وتابع المركز أنه لاحتواء الإصابات الجماعية، يتم مراقبة صحة السكان
وعددهم 1843 نسمة، الذين اختلطوا بالبحارة المصابين عن كثب.
وقال وزير الصحة والرعاية الاجتماعية، شين شيه شونج في مؤتمر صحفي متلفز أن الوضع مازال يبدو تحت السيطرة.
وحتى اليوم الجمعة، سجلت تايوان 428 حالة مؤكدة للفيروس. وتوفي ستة أشخاص وتعافى 264 مريضا.
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