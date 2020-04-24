وفيات كورونا في إسبانيا ” الأدنى منذ شهر”

ويمثل عدد الإصابات الجديدة تراجعاً طفيفاً بعد تسارع وتيرة العدوى لثلاثة أيام على التوالي. وكان عدد حالات الإصابة المؤكدة قد زاد أمس الخميس بواقع 2352 حالة. وارتفع عدد الوفيات نتيجة الفيروس بواقع 227 حالة، ليصل العدد الإجمالي إلى 5321 حالة وفاة.

وسجلت بلجيكا 190 حالة وفاة جديدة، ما يرفع الإجمالي إلى 6679 وفاة. كما سجلت 1497 إصابة جديدة وارتفاع الإجمالي إلى 44293 مصاباً.

وفي إسبانيا، أعلن عن 367 وفاة بكوفيد-19 في أقل حصيلة يومية منذ شهر. كما أعلنت عن ارتفاع الإصابات لحوالي 220 ألف إصابة.

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وفي هولندا، سجلت السلطات الصحية اليوم الجمعة 806 إصابات جديدة بفيروس كورونا ليرتفع الإجمالي إلى 36535 إصابة. كما سجلت البلاد 112 وفاة جديدة. وذكر المعهد الهولندي للصحة العامة في تحديثه اليومي أن إجمالي عدد الوفيات يبلغ الآن 4289.

وتجاوز عدد الوفيات جراء فيروس كورونا المستجد 190 ألفاً في العالم منذ ظهوره لأول مرة في كانون الأول/ديسمبر في الصين، وسجلت حوالي ثلثي الوفيات في أوروبا، وفق حصيلة وضعتها وكالة فرانس برس، الجمعة، الساعة 7,40 ت.غ استناداً إلى مصادر رسمية.

وتم إحصاء 190 ألفاً و89 وفاة في العالم من أصل مليونين و698 ألفاً و733 إصابة، بينها 116 ألفا و221 وفاة في أوروبا من أصل مليون و296 ألفاً و248 إصابة، ما يجعل من أوروبا القارة الأكثر تضرراً جراء وباء كوفيد-19. والولايات المتحدة هي الدولة التي تسجل أكبر عدد من الوفيات (49963).