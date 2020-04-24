كتب هاني نصر العربي في الجمعة 24 أبريل 2020 04:18 مساءً - انت الان تقراء خبر لبنان: اكتشاف 8 إصابات جديدة بكورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت السلطات الصحية في لبنان، اليوم الجمعة، عن اكتشاف 8 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد على أراضيها، مشيرة إلي أن الحالات الثمانية ترفع عدد الإجمالي إلى 696.

وأوضحت السلطات الصحية، أن 6 حالات من بين تلك التي تم رصدها هي حالات جديدة لمقيمين، منها 5 مخالطين لحالات معروفة، لافتة إلى أن حالتين اثنين تعودان لوافدين قدمتا إلى لبنان بعد إغلاق المطار.

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من جهتها، أوضحت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا في بيان نقلتها (واس) أن أربعة إصابات من بين تلك المسجلة اليوم تعود إلى قاطني مخيم الجليل قرب مدينة بعلبك شرق لبنان.

وقالت الأونروا في بيانها، أن نتائج الفحوصات أظهرت 4 إصابات تعود كلها لأفراد أسرة م. ش. التي أعلن عن إصابتها بفيروس كورونا أول من أمس الأربعاء وتم نقلها إلى مستشفى رفيق الحريري الحكومي.

وأكدت الأونروا في بيانها أن المصابين الأربعة جميعاً محجورون داخل منزلهم في مخيم الجليل دون الحاجة لنقلهم إلى المستشفى حتى الآن.