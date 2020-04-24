كتب هاني نصر العربي في الجمعة 24 أبريل 2020 04:18 مساءً - انت الان تقراء خبر الرئيس البرازيلي يقيل رئيس الشرطة الاتحادية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت الحكومة البرازيلية، اليوم الجمعة، أن الرئيس جاير بولسونارو أقال رئيس الشرطة الاتحادية في نزاع سياسي وسط انتشار تفشي جائحة فيروس كورونا في البرازيل.

ولم يقدم الإعلان، الذي نشر في الجريدة الرسمية، أي سبب لعزل قائد الشرطة موريسيو فاليكسو. ومع ذلك، كان "بولسونارو" يتنازع مع وزير العدل سيرجيو مورو، الذي عين "فاليكسو"، حسبما أوردت وكالة "رويترز".

يشير إبعاد "فاليكسو" إلى نهاية 24 ساعة مضطربة في العاصمة برازيليا.

ووفقًا لمصدر، فإنه عندما ظهر أنباء عن تحرك "بولسونارو" لإقالة "فاليكسو" يوم الخميس، فكر "مورو" في الاستقالة احتجاجًا.

لكن المصدر قال في وقت لاحق يوم الخميس، إنه سيبقى إذا اختار خليفة "فاليكسو". يبقى أن نرى ما إذا كان "مورو" سيحصل على رغبته.

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"مورو" هو الوزير الأكثر شعبية في الحكومة بسبب سجله في محاربة الفساد كقاض اتحادي. سيكون خروجه ضربة خطيرة لوعد بولسونارو بتعزيز المعركة ضد الكسب غير المشروع بتحقيقات خالية من التدخل السياسي.

لم يكن من الواضح لماذا أراد "بولسونارو"، الذي واجهت عائلته أسئلة حول الروابط المزعومة بأرقام عالم الرزيلة والإجرام، والتخلص من "فاليكسو".

هدد خطر رحيل "مورو" والتهميش الواضح لوزير الاقتصاد باولو جويديس الأسواق المالية يوم الخميس.

كان دور "مورو" في الحكومة بمثابة رمز لمحاربة الفساد، الذي كان محوريًا في حملة بولسونارو لعام 2018. أشرف القاضي السابق على أكبر تحقيق للفساد في البرازيل، كشف النقاب عن مليارات الدولارات من الرشاوى وسجن عشرات من رجال الأعمال والسياسيين الأقوياء، بمن فيهم الرئيس اليساري السابق لويز إيناسيو لولا دا سيلفا.

ازدادت العلاقة بين الاثنين توترًا، خاصة وأن بولسونارو أبدى اهتماما بتغيير قيادة قوة الشرطة الفيدرالية في ريو دي جانيرو، حيث بنى قاعدته السياسية في غضون ثلاثة عقود كمشرع.

قاوم "مورو" و"فاليكسو" الاقتراحات لوظيفة ريو التي طرحتها علنًا بولسونارو، مما دفع الرئيس إلى اقتراح في أغسطس أن فاليكسو نفسه يمكن استبداله.