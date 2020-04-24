كتب هاني نصر العربي في الجمعة 24 أبريل 2020 04:18 مساءً - انت الان تقراء خبر إيران: ارتفاع وفيات كورونا لـ5574 حالة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن كيانوش جهانبور المتحدث باسم وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الإيراني، اليوم الجمعة، أن عدد الإصابات بفيروس كورونا في البلاد، بلغ حتي ظهر اليوم، 88 ألفا و194 شخصاً، وبوفاة 93 شخصاً آخر خلال الساعات الـ24 الماضية بلغ عدد المتوفين في إيران 5574 شخصاً.

وأضاف جهانبور في تصريحه الصحفي، انه تم خلال الساعات الـ24 الماضية، تسجيل 1168 حالة جديدة للإصابة بفيروس كورونا؛ ليرتفع إجمالي عدد المصابين بالفيروس في البلاد إلى 88 الفا و 194 حالة حتي الآن، بينهم 3121 في وضع حرج، بحسب ما أفادت به وكالة الأنباء الإيرانية (إرنا).

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة، إن 399 ألفا و927 شخصاً خضعوا لفحص الكشف عن الإصابة بفيروس كورونا في أنحاء البلاد حتى الآن.

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