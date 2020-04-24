كتب هاني نصر العربي في الجمعة 24 أبريل 2020 04:18 مساءً - انت الان تقراء خبر إسبانيا تسجل أقل عدد من الوفيات اليومية بفيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت السلطات في إسبانيا، اليوم الجمعة، أن عدد الوفيات اليومية المرتبطة بفيروس كورونا الجديد انخفض إلى أدنى مستوى له منذ أكثر من شهر، حيث سجلت 367 حالة وفاة في الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وقالت وزارة الصحة، إن ذلك رفع إجمالي عدد الوفيات إلى 22.524 من 22157 في اليوم السابق. ارتفع العدد الإجمالي لحالات فيروس كورونا إلى 219،764 من 213،024 في اليوم السابق، كما أوردت وكالة "رويترز".

وقد أعلنت وزارة الصحة في إسبانيا، يوم الخميس، أن 440 شخصًا لقوا حتفهم من فيروس كورونا الجديد في الساعات الأربع والعشرين الماضية، مما رفع إجمالي عدد الوفيات إلى 22157.

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كان هذا أعلى بقليل من اليوم السابق عندما مات 435 شخصًا. وارتفع عدد الحالات التي تم تشخيصها إلى 213،024 من 208،389 في اليوم السابق، كما أوردت وكالة "رويترز".

وقد صوت البرلمان الإسباني للموافقة على تمديد حالة الطوارئ للمرة الثالثة حتى 9 مايو، مما أدى إلى إطالة مدة الإقامة في البلاد إلى ثمانية أسابيع، وفقا لما اوردته شبكة "سي إن إن".

تم إعلان حالة الطوارئ لأول مرة في 14 مارس، والتي أمرت بفرض قيود شديدة على الحركة والأعمال.