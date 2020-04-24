كتب هاني نصر العربي في الجمعة 24 أبريل 2020 04:18 مساءً - انت الان تقراء خبر بريطانيا: إطلاق إيران للصواريخ البالستية يثير قلقا كبيرا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت سلطات بريطانيا، اليوم الجمعة، إن إطلاقيران قمر صناعي في وقت سابق من هذا الأسبوع يثير قلقًا كبيرًا ويتنافى مع قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية البريطانية: "إن التقارير التي تفيد بأن إيران قامت بإطلاق قمر صناعي - باستخدام تكنولوجيا الصواريخ البالستية - تثير قلقا كبيرا ولا تتسق مع قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2231"، كما أوردت وكالة "رويترز".

وأضاف المتحدث: "دعت الأمم المتحدة إيران إلى عدم القيام بأي نشاط يتعلق بالصواريخ البالستية المصممة لتكون قادرة على إيصال الأسلحة النووية. يجب على إيران الالتزام بهذا".

وأردف المتحدث باسم وزارة الخارجية: "لدينا مخاوف كبيرة وطويلة الأمد مع شركائنا الدوليين بشأن برنامج الصواريخ البالستية الإيراني الذي يزعزع استقرار المنطقة ويشكل تهديدا للأمن الإقليمي."

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وقد قال مسؤول بارز بالإدارة الأمريكية، يوم الخميس، إن الولايات المتحدة تعتقد أن إطلاق قمر صناعي عسكري إيراني في وقت سابق من الأسبوع تم تحت إشراف قائد رفيع المستوى ضالع في هجمات سابقة على أهداف أميركية.

وأضاف المسؤول، الذي تحدث لوكالة "رويترز" طالباً عدم نشر اسمه، أن تقييما لعملية الإطلاق خلُص إلى أنه تم تحت إشراف أمير علي حاجي زادة، قائد القوة الجو فضائية بالحرس الثوري، في موقع بشرق إيران.

وأوضح المسؤول أن حاجي زادة كان وراء إسقاط طائرة عسكرية أمريكية مُسيرة في الخليج في يونيو الماضي، وهجوم صاروخي على عسكريين أمريكيين في العراق في يناير الماضي، وإسقاط طائرة الخطوط الجوية الأوكرانية قرب طهران في ذات الشهر.

كما قال المسؤول الأمريكي إن إطلاق القمر الصناعي الإيراني لا يتسق مع الاستخدامات المدنية، شارحاً أن الإطلاق نُفذ من "منظومة إطلاق متحركة سريعة الانتشار، وهو ما لا يتسق مع أي استخدام مدني".

وتابع: "كانت عملية إطلاق فضائي أجراها الجيش الإيراني لأغراض عسكرية".