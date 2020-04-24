كتب هاني نصر العربي في الجمعة 24 أبريل 2020 04:18 مساءً - انت الان تقراء خبر ماليزيا تبلغ عن 88 إصابة جديدة بفيروس كورونا وحالة وفاة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت السلطات الصحية في ماليزيا، اليوم الجمعة، 88 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد ووفاة حالة أخرى.

وكما ذكرت وكالة "رويترز"، فإنه بذلك وصل المجموع التراكمي إلى 5،691 حالة في ماليزيا، مع استمرار الارتفاع اليومي بأرقام مزدوجة لليوم الثامن على التوالي.

أبلغت الدولة عن 96 حالة وفاة بسبب فيروس كورونا الجديد COVID-19 منذ بدء تفشي المرض.

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وقد دعت سلطات ماليزيا، يوم الخميس، إلى حل الخلافات حول بحر الصين الجنوبي بالوسائل السلمية وسط مواجهة بين السفن الصينية والماليزية، التي قال مركز أبحاث أمريكي أنها مستمرة منذ شهور.

أظهرت بيانات من موقع تتبع السفن Marine Traffic، يوم الخميس، أن Haiyang Dizhi 8 كانت لا تزال داخل المنطقة الاقتصادية الخالصة الماليزية، على بعد حوالي 337 كيلومترًا (209.4 ميل) قبالة بورنيو"، كما أوردت وكالة "رويترز".