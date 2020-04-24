عدد قتلى كورونا يتجاوز 191 ألفا الربع منهم في أمريكا و61 في المائة في أوربا – إحصاء

تجاوز عدد الوفيات جراء فيروس كورونا المستجد 190 ألفا في العالم منذ ظهوره لأول مرة، في دجنبر الماضي، في الصين، وسجلت حوالي ثلثي الوفيات في أوربا.

وتم إحصاء 190 ألفا و89 وفاة في العالم من أصل مليونين و698 ألفا، و733 إصابة، بينها أزيد من 116 ألف وفاة في أوربا (61 في المائة) من أصل 1.26 مليون شخص مصاب في القارة الأكثر تضررا من وباء كوفيد-19.

أما على مستوى البلدان، فتعبتر الولايات المتحدة الدولة، التي تسجل أكبر عدد من الوفيات (50 ألفا و243 حالة) تليها إيطاليا (25 ألفا و549 حالة)، وإسبانيا (22 ألفا 524 حالة)، وفرنسا (21 ألفا 856 حالة)، والمملكة المتحدة (18ألفا 738 حالة).

وفي المقابل، بلغت حالات الشفاء 755 ألف حالة على المستوى العالمي، أي بنسبة 26.5 في المائة من عموم المصابين، الذين يبلغ عددهم الإجيمالي 2.75 مليون شخص، في حين لايزال 1.79 مليون شخص يتلقون الرعاية، بينهم 58 ألفا حالتهم حرجة.