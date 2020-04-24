على “دوزيم” و”يوتوب” شيمشة تعود إلى برامج الطبخ في رمضان

تعود مقدمة برامج الطبخ، الشهيرة في المغرب، شميشة الشافعي، إلى برنامج شهيوات شميشة، الذي يبث على القناة الثانية، في شهر رمضان.

وكشفت شميشة لمتابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي أنها ستطل عليهم من بوابة القناة الثانية، مع حرصها على مشاركتهم حلقات برنامجها من خلال قناتها على يوتوب.

وتحظى شميشة بشهرة كبيرة في عالم الطبخ في المغرب، الذي انتقلت إليه من خلال تقديمها برامج خاصة به، عبر شاشة القناة الثانية، ثم شقت طريقها إلى أن أصبحت من أشهر الطباخين في المغرب، وافتتحت مطعمها الخاص، أخيرا، في الإمارات.

ولا تخلو قائمة القنوات في شهر رمضان من برنامج، أو اثنين عن الطبخ، كونها تجد إقبالا من طرف المشاهدين، واستعانت قناة “إم بي سي 5” في هذا الشأن بالمغربية ليلى، خريجة برنامج ماستر شاف.