أمام أزمة جائحة “كورونا”..المخابز تطالب بتمديد ساعات عملها خلال رمضان

أمام أزمة جائحة “كورونا”، وما فرضته من تدابير احترازية، شهد نشاط المخابز في المغرب تراجعا ملحوظا، في ظل عدم الإقبال على بعض المنتجات التي توفرها المخابز، مطالبين بتمديد ساعات عملها خلال رمضان.

و”تراجعت نسبة أرباح قطاع المخابز والحلويات في المغرب ما بين 50 إلى 80 في المئة”، بحسب ما صرح به نور الدين لفيف الناطق باسم للفيدرالية المغربية لجمعيات المخابز والحلويات، ل”اليوم24”.

وقال المتحدث نفسه، إن “قطاع المخابز والحلويات في المغرب تضرر بشكل كبير منذ بداية أزمة كورونا”، مشيرا إلى “أن بعض المخابز الصغيرة والأفران التقليدية أغلقت أبوابها من جراء الأزمة”.

وأوضح نور الدين لفيف، أن “أرباب المخابز في المغرب يشتكون من التوقيت المعمول به في هذا القطاع، منذ إعلان عن حالة الطواريء الصحية”، مبرزا ” في السابق، كنا نشتغل ما يقارب 18 ساعة، لكن الآن 8 ساعات”.

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وأكد المتحدث نفسه، أن تمديد ساعات العمل في شهر رمضان قد يكون مناسبا نوعا ما.

وتابع الناطق باسم للفيدرالية المغربية لجمعيات المخابز والحلويات حديثه قائلا: “نحن في قطاع هش، لكن هذه الأزمة زادت من هشاشته”.

ويشار إلى أنه في المغرب ينشط حوالى 15 ألف مخبز في القطاعين الحديث والتقليدي،

