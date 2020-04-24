المغربية مريم حسين: الحجر ليس سجنا.. السجن مكان مؤلم خصوصا للمظلومين

خرجت الفنانة المغربية، مريم حسين، بمقطع فيديو، لأول مرة تحكي فيها عن تجربتها في السجن، وقالت إن الحجر المنزلي نعيم، مقارنة مع ما يعيشه المسجونون، خصوصا المظلومين، ومن لا يستحقون.

وشاركت مريم حسين، على مواقع التواصل الاجتماعي، أمس الخميس، مقطع فيديو، ربطت فيه بين ما يعيشه الناس في ظل الحجر الصحي، وتجربتها في السجن، على الرغم من أنها كانت لفترة قصيرة.

وقالت مريم حسين: “احمدوا الله أنكم في بيوتكم، لأن الحجر ليس سجنا كما يقول البعض”، مؤكدة أن تجربتها في السجن كانت مريرة، على الرغم من قصرها، في مكان يولد إحساسا لا يمكن وصفه من شدة قسوته بالنسبة إلى المظلومين.

وسجنت مريم حسين في الإمارات، بعد دعوة قضائية من طرف الإعلامي، صلاح الجسمي، اتهمها فيها بهتك العرض بالرضى، نتيجة ظهورها ترقص مع مغني الراب الأمريكي تايغا، قبل أن تنال عفوا، قبل أسبوع من بداية كورونا في الإمارات.