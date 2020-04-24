بعد وفاة زوجته بسبب كورونا.. دركي في العرائش خال من فيروس كورونا

أظهرت التحاليل المخبرية، التي خضع لها عنصر في الدرك الملكي، في مدينة العرائش، أمس الأربعاء، نتيجة سلبية، إذ تم التأكد من عدم إصابته بفيروس كورونا المستجد كوفيد-19.
وأفاد مصدر طبي أنه، بعد وفاة زوجة الدركي المعني، جراء إصاباتها بفيروس كورونا المستجد، تم إخضاع زوجها للتحاليل المخبرية والسريرية للتأكد من عدم إصابته بالفيروس كإجراء احترازي، قبل أن تظهر نتيجة سلبية.
وكشف مصدر عليم أن جهاز الدرك الملكي في جهة طنجة – تطوان- الحسيمة، لم يسجل، إلى حدود الساعة، أي حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، في صفوف عناصره، ويعود الفضل في ذلك، حسب المصدر ذاته للإجراءات الصارمة المتبعة، من تنظيم عملية ولوج الوحدات، و لمكاتب، والحرص على عدم الاحتكاك، أو الاقتراب من المواطنين، فضلا عن تجهيز المكاتب، والسريات بأبواب التعقيم، إضافة إلى تعقيم كافة المرافق التابعة لجهاز الدرك الملكي بشكل يومي.
وتجدر الإشارة إلى أن إقليم العرائش سجل 03 حالات وفاة، بسبب فيروس كورونا، و3 حالات شفاء، فيما ارتفع عدد الإصابات إلى 73 حالة، حسب ما أعلنت عنه المندوبية الجهوية لوزارة الصحة.
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