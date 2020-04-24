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الخارجية تعلن تسجيل ثلاث وفيات وخمس اصابات لعراقيين في الخارج

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اعلنت وزارة الخارجية، الجمعة، عن تسجيل ثلاث وفيات لعراقيين بسبب في بريطانيا، مؤكدة تسجيل خمس اصابات جديدة لعراقيين في عدد من الدول.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجيّة أحمد الصحّاف في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إنه "تم تسجيل 3 حالات وفاة في بريطانيا، و 5 حالات إصابة 2 منها في كندا، واحدة في روسيا، وواحدة في بريطانيا، وواحدة في الهند لأبناء الجالية العراقية بفايروس كورونا".

وأضاف البيان أن "العدد الكلي للمصابين العراقيين في عموم العالم (247) حالة"، مشيراً الى أن "مجموع حالات الوفاة في عموم العالم (31) حالة، وحالات الشفاء في عموم العالم (59) حالة".
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