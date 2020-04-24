بالأرقام.. احصائية جديدة لوفيات كورونا حول العالم

سجلت الصين، اليوم الجمعة، يوما جديدا بلا وفيات من جراء فيروس كورونا المستجد، فيما انخفض عدد الإصابات عن الخميس، وعربيا تم تسجيل وفيات وإصابات في السودان، وتجاوز العدد الإجمالي للوفيات في العالم 190 ألف حالة.
وسجلت حوالى ثلثي الوفيات في أوروبا، استنادا إلى مصادر رسمية، بحسب الوكاله ذاتها.
وتم إحصاء 190 ألفا و89 وفاة في العالم من أصل مليونين و698 ألفا و733 إصابة، بينها 116 ألفا و221 وفاة في أوروبا من أصل مليون و296 ألفا و248 إصابة، مما يجعل من أوروبا القارة الأكثر تضررا جراء وباء كوفيد-19.
والولايات المتحدة هي الدولة التي تسجل أكبر عدد من الوفيات (49963) تليها إيطاليا (25549) وإسبانيا (22157) وفرنسا (21856) والمملكة المتحدة (18738).
وفي بكين، ذكرت السلطات الصينية أن تم تسجيل 6 إصابات فقط في البر الصيني الرئيسي، وكانت البلاد سجلت 10 إصابات الخميس.
ولم تسجل الصين وفيات هذا الأسبوع، وتقول بكين إن نحو 960 من مواطنيها يخضعون للعلاج من جراء الإصابة في الفيروس، فيما غادر نحو 77 ألفا المستشفيات، وبلغ إجمالي الإصابات 82804 وإجمالي الوفيات 4632.
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