السعودية تسجّل ست وفيات جديدة بكورونا

سجلت السلطات الصحية السعودية خلال الساعات الـ24 الماضية، ست وفيات جديدة بفيروس كورونا ، فضلاً عن 1172 إصابة جديدة بالوباء. وذكرت وزارة الصحة السعودية في تقريرها اليومي بشأن مستجدات تفشي كورونا أن "إجمالي عدد الإصابات بالفيروس في المملكة أصبح بذلك 15102". وأشارت الوزارة إلى "تسجيل ست وفيات جديدة ناجمة عن الفيروس التاجي، لترتفع حصيلة ضحايا الوباء إلى 127 شخصاً".



وسجلت خلال اليوم الأخير في المملكة 124 حالة شفاء جديدة من كورونا، ليبلغ مجموع المتعافين 2049 شخصا. وسجلت خلال اليوم الأخير في المملكة 124 حالة شفاء جديدة من كورونا، ليبلغ مجموع المتعافين 2049 شخصا. وتعود معظم الإصابات الجديدة في السعودية إلى المدينة المنورة (272) ومكة المكرمة (242) وجدة (210) والرياض (131).



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