الكشف عن إجراءات حازمة تتبع مع العراقيين العائدين من البلدان عالية الإصابة بكورونا

كشفت خلية الأزمة، الجمعة، عن إجراءات وقائية حازمة تتبع مع العراقيين العائدين من البلدان عالية الإصابة بفيروس كورونا.
وأضاف الفلاحي أن"التحدي الكبير الذي يواجه خلية الازمة يتعلق بعودة العراقيين العالقين في الخارج في أكثر من بلد وخاصة القادمين من بلدان عالية الإصابات الوبائية خاصة من أميركا وأوربا"، مبيناً أن"خلية الأزمة لا تستطيع منع أي عراقي من العودة الى بلده خاصة العالقين الذين يواجهون ظروفاً صعبة، قسم منهم ذهب لغرض العلاج والبعض الآخر لغرض الدراسة وتقطعت بهم السبل".
وأوضح أن "هناك سلالات مختلفة من فيروس كورونا وأن شراسته تختلف من منطقة الى أخرى" مبيناً أنه "ومنذ ظهور فيروس كورونا في ووهان الصينية تعرض الى ثلاث تحولات جينية ،ما تسبب بزيادة في عدد الاصابات والوفيات في العديد من دول العالم".
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