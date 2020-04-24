الكشف عن إجراءات حازمة تتبع مع العراقيين العائدين من البلدان عالية الإصابة بكورونا

ونقلت وكالة الانباء العراقية (واع) عن وكيل وزير الصحة وعضو خلية الأزمة جاسم الفلاحي قوله، إن "وزارة الصحة اتخذت إجراءات وقائية حازمة على جميع العائدين الى العراق خاصة القادمين من البلدان عالية الاصابة والمصنفة بفئة (أ)"، لافتاً الى أن"هذه الإجراءات تبدأ بالحجر الصحي وإجراء الفحوصات والتدابير الموجودة وعدم التهاون او التساهل الذي من الممكن أن يؤدي الى عواقب وخيمة".وأضاف الفلاحي أن"التحدي الكبير الذي يواجه خلية الازمة يتعلق بعودة العراقيين العالقين في الخارج في أكثر من بلد وخاصة القادمين من بلدان عالية الإصابات الوبائية خاصة من أميركا وأوربا"، مبيناً أن"خلية الأزمة لا تستطيع منع أي عراقي من العودة الى بلده خاصة العالقين الذين يواجهون ظروفاً صعبة، قسم منهم ذهب لغرض العلاج والبعض الآخر لغرض الدراسة وتقطعت بهم السبل".

وأوضح أن "هناك سلالات مختلفة من فيروس كورونا وأن شراسته تختلف من منطقة الى أخرى" مبيناً أنه "ومنذ ظهور فيروس كورونا في ووهان الصينية تعرض الى ثلاث تحولات جينية ،ما تسبب بزيادة في عدد الاصابات والوفيات في العديد من دول العالم".