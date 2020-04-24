الخازن: من الظلم أن يصبح سلامه الهدف السهل لأكثر للتخلص من الأزمة المالية

اعتبر رئيس المجلس العام الماروني الوزير السابق ​وديع الخازن​، في بيان، أن "من الظلم والتجنّي أن يصبح حاكم مصرف ​لبنان​ رياض سلامه الهدف السهل لأكثر من مرّة للتخلّص من الأزمة المالية التي وصلنا إليها"، سائلاً: "من أقحم رياض سلامه على مدار ستة وعشرين عاماً في تغطية الزلاّت والعورات السياسية لإبقاء العملة الوطنية في الحصن والحرز؟"

وأشار إلى أن "هذا المنصب الرفيع لطالما كان مركز تصويب، مع أنه عرف شخصيات وطنية وصلت إلى سدّة الرئاسة الأولى كالرئيس الراحل الياس سركيس الذي أمّن التغطية الذهبية، وحافظ على منعة ​الليرة​ في أحلك الظروف الصعبة التي شهدت شبه إفلاس للدولة".

وأضاف: "لا، ما هكذا أيها السياسيون تنتنكّرون لهذا المنصب الذي شهد مناقبيات وطنية أبقت سمعة الوطن الاقتصادية في قمّة الفخار الذي عرفه لبنان طوال تاريخه".