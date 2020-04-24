تشييع الضحية العاشرة في جريمة بعقلين

شيّعت بلدة بعقلين، فوزي حرفوش، الضحية العاشرة في الجريمة الّتي ارتكبها شقيقه مازن يوم الثلثاء الماضي، في مأتم أُقيم في دار بعقلين، شارك فيه وكيل داخلية الشوف في "الحزب التقدمي الإشتراكي" عمر غنام ممثِّلًا رئيس الحزب وليد جنبلاط ورئيس "اللقاء الديمقراطي" النائب تيمور جنبلاط، رئيس بلدية بعقلين عبد الله الغصيني، وفد من "التقدمي" وشخصيّات حزبيّة وروحيّة واجتماعيّة وأبناء البلدة وبعض القرى المجاورة.
وألقى داوود حرفوش كلمة باسم العائلة، شكر فيها "جميع الّذين وقفوا إلى جانب العائلة في رفضهم للجريمة النكراء الّتي لا تمتّ بصلة إلى تقاليد وأخلاق العائلة أو بلدة بعقلين بتاريخها الناصع"، لافتًا إلى أنّ "جميع الضحايا الّذين سقطوا هم أهلنا وأحباؤنا، أكانوا أبناء العائلة الثلاثة أم الاخوة من بلدة عرسال الّتي تربطنا بها العلاقات التاريخيّة، وكذلك الاخوة السوريّين الّذين يجمعنا وإيّاهم هذا المصاب الجلل".
بعد ذلك، أُقيمت الصلاة على الجثمان، ووري في الثرى في مدافن العائلة في البلدة.
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