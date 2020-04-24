حب الله التقى سفيرة ايطاليا: لبنان وايطاليا ملتزمان باستمرار التعاون وتفعيله مستقبلا

التقى وزير الصناعة عماد حب الله سفيرة ايطاليا نيكوليتا بومباردييري، وجرى البحث في مشاريع التعاون بين ايطاليا ولبنان، لا سيما مع وزارة الصناعة التي استفادت وتستفيد من برامج تمويلية عدة من الحكومة الايطالية، سواء بطريقة مباشرة او عبر منظمة الامم المتحدة للتنمية الصناعية "يونيدو"، فأكد الوزير والسفيرة "الالتزام باستمرار التعاون وتفعيله في المستقبل".
كما جرى تقويم مجمل العلاقات الاقتصادية والتبادلية بين البلدين والتشجيع على اقامة المشاريع المشتركة بين رجال الاعمال في كلا البلدين.
واعرب الوزير حب الله في بداية اللقاء، عن تضامنه واسفه "للضحايا والاصابات التي وقعت في ايطاليا بسبب فيروس كورونا"، متمنيا ان "يتم السيطرة على هذا الوباء عالميا لاستعادة الحياة طبيعتها".
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