رئيس بلدية حاصبيا: جميع نتائج الفحوصات العشوائية جاءت سلبية

كشف رئيس بلدية ​حاصبيا​ لبيب الحمرا أنه تبلغ من ​وزارة الصحة العامة​ بأن النتائج المخبرية التي أجرتها الوزارة عشوائيا، قبل ثلاثة أيام، في المنطقة جاءت جميعها سلبية، وبالتالي لا إصابات ب​فيروس كورونا​ في حاصبيا.

ولفت الحمرا إلى أنه هناك حالة مشتبهة بإصابة الكورونا في بلدة التكفير تم نقلها عبر الصليب الأحمر اللبناني إلى بيروت لإجراء الفحوصات اللازمة والتأكد من الإصابة أو عدمها.

على صعيد متصل، أقامت عناصر من ​الأمن العام اللبناني​ دوريات راجلة وحواجز ثابتة ومتنقلة داخل ​بلدة شبعا​، إنفاذا لقرار التعبئة العامة وحث المواطنين على التقيد بالتدابير والإجراءات الوقائية والتزام ​الحجر المنزلي​ إلا عند الضرورة حفاظا على سلامتهم ومواجهة تفشي فيروس الكورونا.