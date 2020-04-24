كشف رئيس بلدية حاصبيا لبيب الحمرا أنه تبلغ من وزارة الصحة العامة بأن النتائج المخبرية التي أجرتها الوزارة عشوائيا، قبل ثلاثة أيام، في المنطقة جاءت جميعها سلبية، وبالتالي لا إصابات بفيروس كورونا في حاصبيا.
ولفت الحمرا إلى أنه هناك حالة مشتبهة بإصابة الكورونا في بلدة التكفير تم نقلها عبر الصليب الأحمر اللبناني إلى بيروت لإجراء الفحوصات اللازمة والتأكد من الإصابة أو عدمها.
على صعيد متصل، أقامت عناصر من الأمن العام اللبناني دوريات راجلة وحواجز ثابتة ومتنقلة داخل بلدة شبعا، إنفاذا لقرار التعبئة العامة وحث المواطنين على التقيد بالتدابير والإجراءات الوقائية والتزام الحجر المنزلي إلا عند الضرورة حفاظا على سلامتهم ومواجهة تفشي فيروس الكورونا.
كانت هذه تفاصيل خبر رئيس بلدية حاصبيا: جميع نتائج الفحوصات العشوائية جاءت سلبية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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