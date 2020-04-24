الحجار: بند تعيين الناجحين لوظيفة مفتش تربوي لم يدرج تنفيذا لتعليمات جبران

أشار عضو كتلة "المستقبل" النائب محمد الحجار، في تصريح عبر مواقع التواصل الإجتماعي، إلى أنه "في مؤتمر صحافي الخميس الماضي، أعلن رئيس الحكومة حسان دياب أنه قد طلب من الأمين العام لمجلس الوزراء، إدراج بند تعيين الناجحين لوظيفة مفتش معاون تربوي، في التفتيش المركزي على جدول أعمال جلسة اليوم"، لافتاً إلى أن "الجلسة اليوم والبند لم يدرج تنفيذا لتعليمات جبران، ما بيكفي ظلم للناس وضحك عليهم؟".
تجدر الإشارة إلى أن مجلس الوزراء التأم في جلسته العادية، عند الساعة الثانية والنصف من بعد ظهر اليوم في القصر الجمهوري - بعبدا، برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، وحضور رئيس الحكومة حسان دياب والوزراء.
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