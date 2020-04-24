مصلحة الصحة جنوبا: 3 حالات شفاء تام في صيدا و3 في صور

أعلن رئيس مصلحة الصحة في محافظة لبنان الجنوبي الدكتور جلال حيدر، في بيان، أن "عملية المتابعة للحالات الإيجابية وتقصي المخالطين لها على صعيد الأقضية الواقعة ضمن نطاق عملنا في المحافظة وهي صيدا وصور وجزين، اسهمت بتعاوننا كفريق واحد مع البلديات والأجهزة الأمنية والصليب الاحمر والمجتمع المحلي، في شفاء ثلاث حالات إيجابية على مستوى ​قضاء صيدا​ من اصل 12 حالة، واستمرار أربعة مغتربين منهم في ​الحجر المنزلي​ لحين انقضاء مدة عزلهم الصحي، فيما سجلت صور معدل حالات الشفاء التام فيها ثلاثة من اصل 9. أما جزين فهي خالية من الاصابات".

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