اوهانيان اعتذرت عن عدم حضور جلسة الحكومة لمصادفتها مع ذكرى الابادة الارمنية

أعلن المكتب الإعلامي لوزيرة الشباب والرياضة ​فارتينيه اوهانيان​ اعتذارها عن عدم حضور جلسة ​مجلس الوزراء​ لمصادفتها مع ذكرى ​الابادة الارمنية​. وكانت جلسة مجلس الوزراء قد بدأت قبل قليل في قصر بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون​​​​​​​. بدوره، رفع المجلس الاعلى للدفاعـ الذي اجتمع في القصر الجمهوري في بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية، انهاء الى مجلس الوزراء بتمديد التعبئة العامة لاسبوعين على أن تترافق مع تخفيف الاجراءات تباعا في بعض القطاعات.

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