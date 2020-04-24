أنطوان نصرالله: الطبقة السياسية أوهن من بيت العنكبوت

اعتبر المحامي أنطوان نصرالله، في تصريح تلفزيوني، أن المشكلة في لبنان سياسية وليست فقط إقتصادية، وبالتالي الحل يجب أن يكون سياسي لأن البلاد تمر بالظروف نفسه التي مرت بها في العام 2002، حين حصلت الطبقة السياسية على المساعدات الدولية لتتحكم بالشعب من جديد.

ورداً على سؤال حول ما إذا كان ما يحصل مرتبط بالإنتخابات الرئاسية المقبلة، أشار نصرالله إلى أنه يجب أن تبقى الجمهورية قبل الحديث عن الرئاسة، معتبراً أن الطبقة السياسية ذاهبة نحو دفن الجمهورية التي نعرفها، ومعتبراً أنه يجب طرد الطبقة السياسية التي تساهم في إلغاء حضورها من خلال ما تقوم به.

ورأى نصرالله أن المشكلة هي في عمق النظام والطبقة السياسية التي باتت أوهن من بيت العنكبوت، مشيراً إلى أن الحل يكون من خلال حكومة جديدة وإنتخابات نيابية مبكرة وليتحمل ​الشعب اللبناني​ المسؤولية.