حسن جال في مستشفى بعلبك: الحكومة لن تبخل بتجهيز المستشفيات الحكومية

أكّد وزير الصحة العامة ​حمد حسن​، أنّه "أن نكون على قدر تحديات المرحلة، هو مسار مستمر، ولن تبخل ​الحكومة​ على ​المستشفيات​ الحكوميّة بتجهيزاتها وكوادرها".

ولفت في خلال جولته برفقة النائب ​علي المقداد​ على "مستشفى ​بعلبك​ الحكومي"، حيث تفقّد الأقسام وقسم العزل والمعدّات، إلى "أنّنا نقوم اليوم بتسليم مدير المستشفى الدكتور حسان يحفوفي، بعض من هذه التجهيزات المحرَّرة من "​البنك الدولي​" لصالح ​المستشفيات الحكومية​".

وأوضح حسن أنّ "اليوم هذه الهبة هي من "​منظمة الصحة العالمية​" وهي عبارة عن جهازَي تنفّس (ventilator) وجهاز "portabl X-ray". وكما وعدنا، فنحن نرفق العهد بالعمل وبتحقيق أمنية المجتمعات بتأهيل ودعم المستشفيات الحكومية، الّتي أظهرت في الوقت الصعب بأنّها على قدر الرهان".