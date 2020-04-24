حسن جال في مستشفى بعلبك: الحكومة لن تبخل بتجهيز المستشفيات الحكومية

أكّد وزير الصحة العامة حمد حسن، أنّه "أن نكون على قدر تحديات المرحلة، هو مسار مستمر، ولن تبخل الحكومة على المستشفيات الحكوميّة بتجهيزاتها وكوادرها".
ولفت في خلال جولته برفقة النائب علي المقداد على "مستشفى بعلبك الحكومي"، حيث تفقّد الأقسام وقسم العزل والمعدّات، إلى "أنّنا نقوم اليوم بتسليم مدير المستشفى الدكتور حسان يحفوفي، بعض من هذه التجهيزات المحرَّرة من "البنك الدولي" لصالح المستشفيات الحكومية".
وأوضح حسن أنّ "اليوم هذه الهبة هي من "منظمة الصحة العالمية" وهي عبارة عن جهازَي تنفّس (ventilator) وجهاز "portabl X-ray". وكما وعدنا، فنحن نرفق العهد بالعمل وبتحقيق أمنية المجتمعات بتأهيل ودعم المستشفيات الحكومية، الّتي أظهرت في الوقت الصعب بأنّها على قدر الرهان".
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