المجلس الاعلى للدفاع طلب إلى الأجهزة العسكرية والأمنية التشدد في قمع المخالفات لعدم تفشي كورونا

أعلن ​المجلس الأعلى للدفاع​ في بيان له أن "​رئيس الجمهورية​ استهل الاجتماع بعرض عن التدابير والإجراءات التي اتُخذت منذ اعلان تمديد التعبئة العامة في إطار ​الوقاية​ من ​الكورونا​ وشدّد على اهمية اتخاذ القرارات استناداً الى معطيات علمية ومعايير دولية معتمدة".

ولفت المجلس الى أن "رئيس ​الحكومة​ ​حسان دياب​ أشادر الإجراءات والتدابير التي اتخذتها ونفذتها الحكومة والوزراء والأجهزة العسكرية والأمنية، مؤكدا نجاحها إنما ذلك لا يعني ان الوباء انتهى وبالتالي ضرورة لتمديد اعلان التعبئة لفترة اسبوعين لتفادي موجة ثانية من الوباء قد تشكل كارثة لا يمكن تحملها".

وأطلع دياب الحاضرين على التوصية الصادرة عن اللجنة المعنية بمتابعة اجراءات الوقاية من الكورونا والتي قضت بإقتراح تمديد إعلان التعبئة لمدة أسبوعين أي لغاية 10/5/2020 على أن يتم المباشرة بتحديد النشاطات الاقتصادية التي يمكن أن تعاود العمل تدريجياً.

من جهته اشاد ​وزير الصحة​ ​حمد حسن​ بالتدابير التي اتخذتها الحكومة والتي جنبت البلد من تفاقم ​الأزمة​ الصحية إنما اشار ان رفع الجهوزية في ​القطاع الصحي​ ما زال مستمراً وهناك حاجة لتزويد ​المستشفيات​ بالتجهيزات اللازمة والإبقاء على اجراء الفحوصات الدورية للتوصل الى 75 الف فحص PCR

وطلب المجلس إلى الأجهزة العسكرية والأمنية كافة التشدد ردعياً، في قمع المخالفات بما يؤدي الى عدم تفشي الفيروس وانتشاره.