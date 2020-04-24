بايدن: ترامب سيحاول تأجيل الإنتخابات الرئاسية في مسعى للفوز بولاية ثانية

أفاد المرشح الديمقراطي المفترض لانتخابات الرئاسة الأميركية جو بايدن، بأنه يتوقع أن "يحاول الرئيس دونالد ترامب تأجيل الانتخابات المقرر عقدها في تشرين الثاني المقبل، في مسعى للفوز بولاية ثانية".
ولفت بايدن، خلال حفل جمع تبرعات جرى عبر الإنترنت، إلى أن "هذه هي الطريقة الوحيدة التي يعتقد ترامب أنه بإمكانه الفوز من خلالها".
كما أعرب عن استعداده "للمناظرة مع ترامب ومتحمس لها"، مندداً بطريقة تعاطي ترامب مع تفشي "كوفيد 19" الذي أودى بحياة نحو 50 ألف شخص في الولايات المتحدة.
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