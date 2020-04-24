الصحة السعودية: تسجيل 1172 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت ​وزارة الصحة السعودية​ تسجيل 1172 إصابة جديدة ب​فيروس كورونا​ المستجد "​كوفيد 19​" في البلاد، ليرنفع إجمالي عدد المصابين بالفيروس إلى 15102 حالة.

وفي مؤتمرها اليومي حول مستجدات فيروس كورونا، لفتت الوزارة إلى أنه تم تسجيل 127 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس المستجد خلال الساعات الـ 24 الأخيرة، توازياً مع تعافي 2046 شخصاً.

كما أفادت بأتها تترقب مزيدا من حالات التعافي من فيروس كورونا، منوّهةً بأن نسبة الوفيات بكورونا متدنية بسبب الرعاية الطبية المتوفرة